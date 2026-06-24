Kırklareli'nde Parmak İzi Eğitimi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Parmak İzi Eğitimi

Kırklareli\'nde Parmak İzi Eğitimi
24.06.2026 16:49
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Kırklareli'nde 14 personele canlı parmak izi alma eğitimi verildi. Uygulamalı bilgi paylaşıldı.

Kırklareli Merkez İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeline yönelik Canlı Parmak İzi Alma Sistemi (LS) eğitimi düzenlendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programına toplam 14 personel katıldı. Eğitim kapsamında katılımcılara, canlı parmak izi alma işlemlerinin doğru şekilde uygulanması, sistemin etkin kullanımı ve işlem sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Yetkililer tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, personelin sistem kullanımına ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Eğitimin sonunda katılımcılar, canlı parmak izi alma sürecine ilişkin merak ettikleri konular hakkında uzman personelden bilgi alma fırsatı buldu. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nün, kurumlar arası iş birliği kapsamında benzer eğitim faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Teknoloji, 3. Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde Parmak İzi Eğitimi - Son Dakika

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