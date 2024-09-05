Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 5 bin sahte dolar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kentte sahte dolar getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler şüphelinin aracını durdurdu. Şüphelinin aracında arama yapıldı. Çantasında, sahte 100 dolarlık 50 banknot bulundu.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Sahte Para Operasyonu: 5 Bin Dolar Ele Geçirildi - Son Dakika
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