Kırklareli\'nde Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde 2 kişiyi yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda, kahvehane önünde oturan 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yunus timleri şüpheli S.D.'yi suçta kullanılan silah ile yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ