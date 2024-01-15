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Kırklareli'nde Tarih Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Arapça Kitap ve 130 Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Tarih Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Arapça Kitap ve 130 Sikke Ele Geçirildi

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarih eser kaçakçılığı operasyonunda, bir araçta yapılan aramada 2 Arapça kitap, 130 sikke, 26 yüzük ve 167 çeşitli metal obje ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli\'nde Tarih Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Arapça Kitap ve 130 Sikke Ele Geçirildi
15.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 11:42
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Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen tarih eser kaçakçılığı operasyonunda 2 Arapça kitap, 130 sikke, 26 yüzük, 167 çeşitli metal obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Babaeski karayolunda uygulama noktasında bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 2 Arapça kitap, 130 sikke, 26 yüzük, 167 çeşitli boy ve ebatlarda, yüzük, küpe, bileklik gibi metal obje ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Tarih Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Arapça Kitap ve 130 Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika


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