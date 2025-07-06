Kırklareli\'nde Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tarım arazisinde başlayıp askeri bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile askerlerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, D100 karayolu Cebesoy Kışlası mevkiinde hasadı yapılmış buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tarlanın bitişiğindeki askeri bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Yangın, itfaiye, Orman İşletme ekipleri ve askerlerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve askeri bölgede bulunan ağaçlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ