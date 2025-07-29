Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 166 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimleri yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde 8 bin 602 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 166 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca, sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 166 Cezalı Sürücü - Son Dakika
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