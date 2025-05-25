Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 381 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimler yaptı. 20 - 25 Mayıs tarihlerinde yapılan denetimlerde 14 bin 433 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 381 sürücüye cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 381 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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