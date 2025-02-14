Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 463 Sürücüye Ceza

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 463 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Ekipler, yaptıkları denetimlerde 22 bin 950 aracı kontrol etti. Lastik kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 463 sürücüye cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ