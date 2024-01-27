Kırklareli\'nde trafik denetiminde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan trafik denetimde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince trafik denetimi yapıldı.

Yapılan denetimde 2 bin 262 araç denetlendi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 965 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Evrakları eksik olan 21 araç trafikten men edildi. - KIRKLARELİ