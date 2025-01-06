Kırklareli\'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Kırklareli'nde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesi ışıklı kavşakta 34 BRV 405 plakalı N.Ö. idaresindeki otomobil ile S.Ş. yönetimindeki 39 ADE 900 plakalı kamyonet çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD sevk edildi.

Kazada E., E.H, Ş.Ö, T.B ile H.Ş yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Sürücü S.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KIRKLARELİ