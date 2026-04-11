Kırklareli'nde Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında Emine Kaya hayatını kaybetti, cenazesi defnedildi.

Kırklareli'nde bulunan bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.

Yaşanan kaza, 10 Nisan Cuma günü Kırklareli'nin Vize ilçesi Ahmetbey kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki otomobil ile M.B.K. idaresindeki otomobil Ahmetbey kavşağı mevkiinde çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırırken Emine Kaya isimli yolcunun ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Emniyet Kaya'nın cenazesi 11 Nisan Cumartesi günü Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Mevlana Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Emine Kaya, Kırklareli, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:43:23. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.