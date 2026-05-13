Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 244 Kg Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 244 Kg Skunk Ele Geçirildi

Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonu: 244 Kg Skunk Ele Geçirildi
13.05.2026 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi, organize suçlarla mücadele kapsamında 244 kg skunk ele geçirildiğini açıkladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, aylık asayiş toplantısında yaptığı açıklamada organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 244 kilogram skunk ele geçirildiğini ifade etti.

Kırklareli Valiliği'nde düzenlenen Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Vali Uğur Turan, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, güvenlik güçlerinin çalışmaları sayesinde Kırklareli'nin Türkiye'nin huzurlu kentleri arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.

Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olayların aydınlatılma oranının nisan ayında yüzde 97,9 seviyesine ulaştığını aktaran Turan, genel olay aydınlatma oranının ise yüzde 98,8 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon sayısının artırıldığını dile getiren Turan, "Uyuşturucuyla mücadelede operasyon sayımız 106'dan 145'e yükseldi. Gözaltına alınan kişi sayısı da 103'ten 157'ye çıktı. Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bir operasyonda 244 kilogram skunk ele geçirilerek uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe vuruldu" dedi.

Terör örgütlerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Turan, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve MLKP'ye yönelik operasyonların kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yasa dışı bahis ve ödeme sistemleri suçlarına yönelik operasyonda bir şüphelinin tutuklandığını belirten Vali Turan, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde ise göçmen kaçakçılığına yönelik 16 operasyon gerçekleştirildiğini, yakalanan 36 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 244 Kg Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:23:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 244 Kg Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.