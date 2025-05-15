Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kent merkezi ile Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, silah, muşta ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ