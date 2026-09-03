Kırklareli'ndeki selde 6 kişinin öldüğü davada yargılamalar yeniden başladı - Son Dakika
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Kırklareli'ndeki selde 6 kişinin öldüğü davada yargılamalar yeniden başladı

Kırklareli\'ndeki selde 6 kişinin öldüğü davada yargılamalar yeniden başladı
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Sisli Vadi tesislerinde 2023'te meydana gelen selde 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılamada Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılama süreci başladı. Davada tesis sahibi Bülent Bayrak'ın cezası 18 yıla çıkarılırken, dosya usule aykırılıklar nedeniyle bozulmuştu.

Kırklareli'de 5 Eylül 2023'te 6 kişinin hayatını kaybettiği Sisli Vadi olayıyla ilgili tesis sahibi Bülent Bayrak ve ortaklarının yargılandığı davada, Yargıtay'ın dosyayı usule aykırılıklar nedeniyle bozmasının ardından yeniden yargılama süreci başladı.

Kırklareli'de 5 Eylül 2023'te Sisli Vadi'de meydana gelen sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti. Davada tesis sahibi Bülent Bayrak'a 11 yıl 3 ay, sanıklar Cenan Aydın ve Büşra Gökgöz'e 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilirken, Sevcan Ulutürk beraat etmişti. İstinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından yeniden görülen davada Bayrak'ın cezası 18 yıla, çıkarılmıştı. Dosyanın Yargıtay kararıyla yeniden bozulmasının ardından yargılama Kırklareli 2. Ağır Ceca Mahkemesinde tekrar başladı.

Sisli Vadi olayı davası öncesi aileler adliye önünde

Dava öncesinde Kırklareli Adliyesi önünde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, Yargıtay'ın bozma kararının ardından davanın yeniden görüleceği belirtilerek, adaletin yerini bulması ve sorumluların gerekli cezaları alması talep edildi.

Aileler, yaşanan olayın ardından adalet mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

Bülent Bayrak, Kırklareli, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Yargıtay, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'ndeki selde 6 kişinin öldüğü davada yargılamalar yeniden başladı - Son Dakika

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