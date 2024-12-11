Kırklareli'ne 25 Yeni Polis Aracı

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Kırklareli polisine 25 yeni araç

KIRKLARELİ - Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne 22 araç ve 3 motor teslim töreni gerçekleşti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Kırklareli ile Lüleburgaz Huzurlu ve Güvenli Yaşam İçin Dayanışma Derneği işbirliğinde Kırklareli'ne alınan yeni 22 araç ve 3 motosiklet teslim töreni yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal tesislerinde düzenlenen törene Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Jandarma Komutan vekili Yusuf Yurdugül ile kurum müdürleri ve polis memurları katıldı.

Törende konuşan Vali Turan, gece gündüz demeden çalışan polis ekiplerinin başarıların devamını diledi.

Turan, geçtiğimiz yıllara göre olayların aydınlatılmasında ekiplerin yol kat ettiğini söyledi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu konuşma yaptı.

Çamuroğlu, suç oranlarında kentte azalış olduğunu belirterek üstün gayret gösteren polis memurlarına teşekkür etti.

Çamuroğlu, Kırklareli'ne kazandırılan 22 adet otomobil ile 3 adet motosiklet ile kentin daha huzur ve daha güvenliliğinin artması konusunda güç vereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından dualar edilerek kurban kesildi. Daha sonra araçlar telim edildi.