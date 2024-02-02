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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi\'nde Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 50 işçinin kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi.

02.02.2024 13:35
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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 işçinin kaldığı konteyner kullanılmaz hale geldi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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