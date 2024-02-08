Kırmızı bülten ile aranan örgüt mensubu Eskişehir'de yakalandı - Son Dakika
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Kırmızı bülten ile aranan örgüt mensubu Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, DEAŞ terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan Tacikistan uyruklu T.B. isimli örgüt mensubu Çifteler ilçesinde yakalandı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi ve T.B. tutuklandı.

08.02.2024 14:54
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Kırmızı bülten ile aranan örgüt mensubu Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan örgüt mensubu Çifteler ilçesinde yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çalışmalar yapıldı. Edinilen bilgilere göre yapılan çalışmalar sonuncuda; DEAŞ terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan, Tacikistan uyruklu T.B. isimli örgüt mensubu Eskişehir'in Çifteler ilçesinde olduğu tespit edildi. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla T.B. yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijitallere ve örgütsel dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından T.B., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Kırmızı bülten ile aranan örgüt mensubu Eskişehir\'de yakalandı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kırmızı bülten ile aranan örgüt mensubu Eskişehir'de yakalandı - Son Dakika
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