Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi

21.08.2025 16:30
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 kişinin Rusya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Suçlular arasında Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşının da bulunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası işbirliğiyle yürütülen operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 3 kişinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Suçluları tek tek yurt dışından getirmeye devam edeceğiz. Kaçamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

YAKALANAN İSİMLER VE SUÇLAMALAR

Rusya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen isimler şöyle açıklandı:

  • U.D.: Demirözler Organize Suç Örgütü'nün elebaşı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, tehdit, hürriyetten yoksun kılma" dahil 53 ayrı suç kaydı bulunuyor.
  • M.S.: Elebaşılığını E.Y'nin yaptığı organize suç örgütüyle bağlantılı. "Kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama" suçlarından aranıyordu.
  • S.G.: "Çocuğu kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Yerlikaya, operasyonun Adalet Bakanlığı, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve çok sayıda emniyet biriminin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, görev alan ekipleri tebrik etti.

"Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar" diyen Yerlikaya, suçluların adalete teslim edileceğini vurguladı.

Ali Yerlikaya, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk

