Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye\'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası işbirliğiyle yürütülen operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 3 kişinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Suçluları tek tek yurt dışından getirmeye devam edeceğiz. Kaçamayacaksınız" ifadelerini kullandı.
Rusya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen isimler şöyle açıklandı:
Yerlikaya, operasyonun Adalet Bakanlığı, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve çok sayıda emniyet biriminin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, görev alan ekipleri tebrik etti.
"Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar" diyen Yerlikaya, suçluların adalete teslim edileceğini vurguladı.
