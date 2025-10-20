Kırmızı Bültenle Aranan Suçlular İade Edildi - Son Dakika
Kırmızı Bültenle Aranan Suçlular İade Edildi

20.10.2025 08:30
Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranılan R.R., T.B. ve Y.E.A.'nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan ülkeye iadelerini sağladıklarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu Kabine döneminde kırmızı bülten ve difüzyonla aranılan 500 suçluyu ülkeye geri getirdiklerini belirterek, "Kırmızı bültenle aradığımız R.R., T.B. ve Y.E.A.'nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan ülkemize iadelerini sağladık" dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. isimli şahıs Almanya'da,

'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. isimli şahıs Karadağ'da, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. isimli şahıs Kazakistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

