Kırmızı ışık ihlali: Motosiklet kazasında genç öldü

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Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletlinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

ANTALYA - Antalya'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında motosikletli genç hayatını kaybederken 2 çocuk yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 22.15 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi General Hulusi Sayın Caddesi ile Süleyman Demiral Bulvarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Muhammet Demir'inkullandığı 07 BHE 545 plakalı motosiklet, General Hulusi Sayın Caddesi kavşağında görgü tanıklarının ifadesine göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Motosiklet bu sırada yoldan geçmekte olan Hazan E.'ninkullandığı 07 VID 64 plakalı araca çarparak savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Muhammet Demir ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan ve ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Demir ile otomobilde bulunan Eymen E.ve Ardem E.hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve 2,31 promil alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü Ahmet Muhammet Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Eymen E. ve Ardem E.'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde motosiklet sürücüsünün ışık sisteminde dönüş yapan araca çarptığı ve sonrasında vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı. Çevredekiler tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde ise 112 ekiplerinin ağır yaralı motosiklet sürücüsü Ahmet Muhammet Demir'e müdahale anları yer aldı. Öte yandan Demir'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Gündoğmuş'a götürüldü. Demir'in Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü'nde okuduğu öğrenildi.