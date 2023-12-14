 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü: 'Sizin Lambanız Geç Yandı' - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü: 'Sizin Lambanız Geç Yandı'

Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. İhlal yapan bir sürücü ise sarı ışıkta geçtiğini iddia etti. Sürücünün eşi ise polis ekiplerine 'Sizin lambanız geç yandı' dedi.

Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü: \'Sizin Lambanız Geç Yandı\'
14.12.2023 - 23:15,
Abone Ol

Kırmızı ışıkta geçtiler: "Sizin lambanız geç yandı"

Kırmızı ışıkta geçen sürücü "Nasıl kırmızı ışıkta geçtim? Sarı ışık yanıyordu"

BOLU - Bolu'da polis ekipleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası bulunmayan Dağkent Kavşağı'nda dron destekli denetim yapıldı. Kırmızı ihlali yapan araçlar tespit edilerek sürücülerine cezai işlem uygulandı. Kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü ise, "Nasıl kırmızı ışıkta geçtim? Sarı ışık yanıyordu" dedi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, KGYS kamerası bulunmayan ve sürücülerin sık sık kural ihlali yaptığı tespit edilen Dağkent Kavşağı'nda denetim gerçekleştirdi. Dron destekli yapılan denetimlerde sürücülerin ışık ihlalleri tespit edildi. Kavşağın ilerisine kurulan trafik kontrol noktasında ışık ihlali yapan sürücülere 951 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca kontrol noktasında durdurulan araçlarda kemer kullanımı ve araç evrakları sorgulandı. Polis ekipleri tarafından sürücülere bilgilendirmeler yapıldı.

"Kırmızı yansa ben geçmezdim"

Kırmızı ışık ihlali dronla kayıt altına alınmasına rağmen sarı ışıkta geçtiğini iddia eden sürücü Salih Karadeniz, "Nasıl kırmızı ışıkta geçtim? Sarı ışık yanıyordu. Trafik ışıklarında sarı gördüm ben, yoksa geçer miyim? Trafikte zaten dikkatli oluyoruz. Kırmızı yansa ben geçmezdim" diye konuştu.

Polis ekiplerine sürücünün araçta bulunan eşi ise, "Sizin lambanız geç yandı" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bolu, Güvenlik, Trafik, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü: 'Sizin Lambanız Geç Yandı' - Son Dakika


22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu

Son Dakika
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 23:17:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü: 'Sizin Lambanız Geç Yandı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement