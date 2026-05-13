Kirpi Su Kuyusundan Kurtarıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde su kuyusunu düşen bir kirpi kurtarıldı.

Muratlı ilçesinde Aşağısevindikli Mahallesi 1212 Sokak'ta eski bir su kuyusuna düşen kirpiyi fark eden duyarlı vatandaş Yasin Kır, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sağ olan kirpiyi düştüğü kuyudan çıkardı.

Herhangi bir yara almadığı belirlenen kirpi, doğal yaşam alanına bırakıldı. - TEKİRDAĞ