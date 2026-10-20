Kırşehir Çiçekdağı'nda narkotik operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir Çiçekdağı'nda narkotik operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

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Kırşehir Çiçekdağı\'nda narkotik operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1\'i tutuklandı
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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin adreslerinde 1 kilo 350 gram uyuşturucu, 30-60 santimetre uzunluğunda 2 kök bitki ve 750 gram tohum ele geçirildi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri ve Akçakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 2 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.D. ve M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 350 gram uyuşturucu madde, 30-60 santimetre uzunluğunda 2 kök bitki ve 750 gram tohum ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
ÇiçekdağıNarkotik3. SayfaKırşehirGüvenlikGüncelSon Dakika

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