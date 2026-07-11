Kırşehir\'de 14 Yıl Aranan Şahıs Yakalandı

Kırşehir'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay araması bulunan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen D.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR