Kırşehir'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay araması bulunan şahsı yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen D.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Kırşehir'de 14 Yıl Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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