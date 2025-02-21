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Kırşehir'de 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi

KIRŞEHİR - Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir tırda yaptığı aramalarda piyasa değeri 3 milyon 420 bin Türk Lirası olan 3 ton 35 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, Ortaköy yol kavşağı yakınlarındaki yol kontrol noktasında Y.E.K'nin kullandığı tır durduruldu. Malatya'dan Ankara'ya sevkiyat yapıldığı değerlendirilen tırda çekici ve dorsesinde yapılan aramalarda faturasız ve bandrolsüz piyasa değeri 3 milyon 420 bin Türk Lirası olan 3 ton 35 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen sürücü Y.E.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.