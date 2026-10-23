Kırşehir'de araçta 10,40 gram uyuşturucu bulundu, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de araçta 10,40 gram uyuşturucu bulundu, şüpheli tutuklandı

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Kırşehir\'de araçta 10,40 gram uyuşturucu bulundu, şüpheli tutuklandı
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada durdurulan otomobilde ve bir kişinin üzerinde 10,40 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durdurulan bir otomobilden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre narkotik ve istihbarat ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında durdurulan araçta ve araçta bulunan M.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada 10,40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de araçta 10,40 gram uyuşturucu bulundu, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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