Kırşehir\'de Bayram İkramı ve Uyarı

Kırşehir'de devlet protokolü bayram öncesinde devlet karayolu ve otoban gişelerinde sürücüleri uyararak ikramda bulundu.

Vali Murat Sefa Demiryürek; Ankara - Kayseri karayolu ve otoyol gişelerinde sürücülerle görüşerek görevli personelin bayramını kutladı. Çocuklara oyuncak dağıtan Vali Demiryürek, sürücülerden trafikte yavaş ve dikkatli olmalarını istedi. Vali Demiryürek açıklamasında; "Alınan tedbirlerle vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli şekilde gitmek istedikleri yerlere ulaşmalarını amaçlıyoruz. 683 kilometrelik devlet karayolu ile 2 bin 502 kilometrelik özel idare yol ağımızda herhangi bir kaza yaşanmadan bayramın idrak edilmesi en büyük dileğimizdir" dedi. Bazı sürücüler araçlarından inerek Vali Demiryürek ve görevlilerle bayramlaşırken, bazı sürücüler de uygulamanın her noktada yapılmasının trafik güvenliği açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Vali Murat Sefa Demiryürek'e karayolu denetim ve bayramlaşma programında il emniyet müdürü ve jandarma komutanı eşlik etti. - KIRŞEHİR