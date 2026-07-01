Kırşehir'de Çocuk Bisiklet Kazası - Son Dakika
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Kırşehir'de Çocuk Bisiklet Kazası

Kırşehir\'de Çocuk Bisiklet Kazası
01.07.2026 17:09
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Kaldırımda bisiklet süren çocuk, ara sokaktan çıkan otomobile çarptı; sağlık durumu iyi.

Kırşehir'de bisikletiyle kaldırım üzerinde ilerleyen çocuk, ara sokaktan çıkan otomobile çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde bisikletiyle kaldırım üzerinde seyreden çocuk, ara sokaktan çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden çocuk yere düştü. Otomobil sürücüsü aracından inerek yaralanan çocuğun yardımına koştu. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bisikletli çocuğun kaldırım üzerinde ilerlediği, ara sokaktan çıkan otomobile çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yere düştüğü, ardından otomobil sürücüsünün araçtan inerek çocuğa yardım ettiği görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Kırşehir, Ulaşım, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de Çocuk Bisiklet Kazası - Son Dakika

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