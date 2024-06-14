Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: Ebu Bekir E-Bağdadi'nin akrabası yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: Ebu Bekir E-Bağdadi'nin akrabası yakalandı

Kırşehir'de polis ekipleri, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Bekir EL-Bağdadi'nin akrabası olan W.K.K.A.B'yi yakaladı. Şüpheli, sürekli adres değiştirerek gizleniyor ve yurt dışına kaçma planları yapıyordu. Operasyon sonucunda evinde dijital materyallere el konuldu ve şüpheli adli mercilere sevk edildi.

14.06.2024 11:47
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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: Ebu Bekir E-Bağdadi'nin akrabası yakalandı

KIRŞEHİR - Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın sözde örgüt lideri Ebu Bekir EL-Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de polis ekiplerince yakalandı.

Kaçmak ve tespit edilmemek için sürekli adres değiştirdiği öğrenilen W.K.K.A.B'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Şapka, bere, maske takarak, sık sık eşkal ve adres değiştirerek gizlenen, illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içerisinde olan W.K.K.A.B isimli şüpheli, şehir merkezinde gözaltına alındı. Evinde çok sayıda dijital materyale de el konulan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: Ebu Bekir E-Bağdadi'nin akrabası yakalandı - Son Dakika

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