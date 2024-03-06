Kırşehir\'de DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda Yakalanan Sözde Müfreze Komutanı Pişkinliğiyle Şaşırttı

Eyüpsultan'da kaza yapan ve ölüme neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve ünlü yazar annesi Eylem Tok, Mısır'a kaçırılmıştı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.