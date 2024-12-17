Kırşehir\'de Dolandırıcılığa Geçit Yok

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Kırşehir'de, polis ekipleri 3 farklı dolandırıcılık olayında vatandaşın yaklaşık 200 bin TL dolandırılmasının önüne geçti.

65 Yaş üstü kişilere ulaşarak kendini istihbaratçı olarak tanıtan dolandırıcılar; vatandaşların paralarını güvenceye almak istediklerini belirterek bankalar arasında para trafiği sağlamaya çalıştı. 'Ben istihbaratçıyım, paranı güvene alacağız' söylemiyle E.M.A.'ya (67) ulaşan dolandırıcılar, banka hesaplarında birikmiş parayı güvence altına almak istediklerini söyledi. Dolandırılmaya çalışıldığını bankada öğrenen E.M.A, "Telefon geldi. 'İstihbaratçıyım, senin paranı güvenceye alacağım' dedi ve 'ben de polisim' deyince inandım. Bankaya gittim. Onların verdiği hesaba paramı yatıracaktım, banka görevlileri duruma müdahale etti" dedi.

E.M.A'nın oğlu, O.A. ise; banka görevlilerinin dikkati olmasa annesinin hesabındaki parayı dolandırıcılara aktaracağını belirtti. O.A. açıklamasında; "Annemin birikmiş parasını dolandırmaya çalıştılar. Banka görevlilerinin fark etmesiyle polise haber verildi. Sürekli telefon görüşmesi yapan dolandırıcılar, telefonun kapanmasına müsaade etmedi" diye konuştu.

Kırşehir polisi, KAAN Projesiyle banka görevlileriyle kurduğu iletişim ağı sayesinde 65 yaş üstü dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeye çalışıyor. Bir haftada şehirde 3 farklı kişinin yaklaşık 200 bin TL dolandırılmasının önüne geçilirken dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı. - KIRŞEHİR