Kırşehir'de Dolandırıcılığa Geçit Yok - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırşehir'de Dolandırıcılığa Geçit Yok

Kırşehir\'de Dolandırıcılığa Geçit Yok

Polis, 65 yaş üstü kişilerin dolandırılmasını önleyerek 200 bin TL'yi kurtardı.

17.12.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de, polis ekipleri 3 farklı dolandırıcılık olayında vatandaşın yaklaşık 200 bin TL dolandırılmasının önüne geçti.

65 Yaş üstü kişilere ulaşarak kendini istihbaratçı olarak tanıtan dolandırıcılar; vatandaşların paralarını güvenceye almak istediklerini belirterek bankalar arasında para trafiği sağlamaya çalıştı. 'Ben istihbaratçıyım, paranı güvene alacağız' söylemiyle E.M.A.'ya (67) ulaşan dolandırıcılar, banka hesaplarında birikmiş parayı güvence altına almak istediklerini söyledi. Dolandırılmaya çalışıldığını bankada öğrenen E.M.A, "Telefon geldi. 'İstihbaratçıyım, senin paranı güvenceye alacağım' dedi ve 'ben de polisim' deyince inandım. Bankaya gittim. Onların verdiği hesaba paramı yatıracaktım, banka görevlileri duruma müdahale etti" dedi.

E.M.A'nın oğlu, O.A. ise; banka görevlilerinin dikkati olmasa annesinin hesabındaki parayı dolandırıcılara aktaracağını belirtti. O.A. açıklamasında; "Annemin birikmiş parasını dolandırmaya çalıştılar. Banka görevlilerinin fark etmesiyle polise haber verildi. Sürekli telefon görüşmesi yapan dolandırıcılar, telefonun kapanmasına müsaade etmedi" diye konuştu.

Kırşehir polisi, KAAN Projesiyle banka görevlileriyle kurduğu iletişim ağı sayesinde 65 yaş üstü dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeye çalışıyor. Bir haftada şehirde 3 farklı kişinin yaklaşık 200 bin TL dolandırılmasının önüne geçilirken dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Banka, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de Dolandırıcılığa Geçit Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
20:12 Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı
20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 21:01:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Dolandırıcılığa Geçit Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.