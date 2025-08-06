Kırşehir\'de Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift atan sürücüye, polis ekiplerince 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde bir aracın drift yaptığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucu, drift yaptığı belirlenen otomobilin sürücüsü Ö.Ş. tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 46 bin 392 lira ceza kesildi. - KIRŞEHİR