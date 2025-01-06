Kırşehir'de Feci Trafik Kazası: 3 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
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Kırşehir'de Feci Trafik Kazası: 3 Ölü, 21 Yaralı

Kırşehir\'de Feci Trafik Kazası: 3 Ölü, 21 Yaralı

Kırşehir'de aşırı siste hatalı sollama yüzünden meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

06.01.2025 12:31
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 3 kişinin öldüğü 6'sı ağır 21 kişinin yaralandığı trafik kazasının aşırı sise hatalı sollamadan dolayı meydana geldiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden Mustafa Harman (47) idaresindeki 40 ABF 071 plakalı servis aracı aşırı siste hatalı sollama yaparak karşı şeritten gelen Mehmet Duman (62) idaresindeki 38 NP 337 plakalı araç ile çarpıştı. Bu sırada aynı şeritte seyreden Hüsnü Çetin (46) idaresindeki 19 TR 705 plakalı otomobilde kazaya karıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 19 TR 705 plakalı otomobilde bulunan Murat Adıyaman, işçi servisinde bulunan Rehal Ahmed Atwan ve Sabreen Ali Mohammed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, yaralanan 6'sı ağır 21 kişide ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Aşırı siste hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada olay yerinde 3 kişiyi kaybettik"

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de, kazada yaralananları tedavi altına alındıkları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Demiryürek, "Hepimize geçmiş olsun. Bugün sabah saat 08: 19 sıralarında meydana gelen bir trafik kazası söz konusu. Aşırı siste hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada olay yerinde 3 kişiyi kaybettik. Kazaya tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün karışması söz konusu. Toplam 21 yaralımız var. Yaralılardan 20 tanesi burada. 6 tanesinin durumu ağır. 1 hasta hamile ama hayati tehlikesi yok. Anne de çocukta sağlıklı. Hastanede müdahaleler devam ediyor. Olay yerinde hayatını kaybedenlerden 2 tanesi ilimizde ikamet kaydı bulunan yabancı uyruklu kişiler. 1 tanesi Türk vatandaşı. İşçileri taşıyan minibüste bulunan yolcularında tamamı ilimizde ikamet izni bulunan Irak uyruklu kişilerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Yaralılardan isimleri belli oldu

Öte yandan, kazada yaralanan kişilerin de isimleri belli oldu:

"Azhar Sahtar, Marih Ahmed, Fatma Muhammed, Alabasim Alba Badri, Henan Mudir, Hanife Karatut, Sarah Bedel, Fatmiah Atallah Ali, Rara Raşide, Vahide Casım, Wassam Atallah Ali, Tağri Latif, Feyvziye Alayin, Hacer Ali Abip Raişidi, Gadisiye Ekrem, Hayam Dhaher Farhm Raşidi, Haydar Ali Muhammed, Casidiye Kerem". - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de Feci Trafik Kazası: 3 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika

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