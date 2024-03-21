Kırşehir'de insan kaçakçılığına aracılık ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Ankara'ya giden bir minibüsü kent girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık ettiği iddia edilen Ç.P., C.B. ve E.D. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen Ç.P. ve E.D tutuklandı, C.B. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR
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Tuzla Aydıntepe Beydağı Caddesi'nde bulunan Evora Evleri B Blok otoparkında park halinde bulunan bir Opel araç, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını engelledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.
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