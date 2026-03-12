Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu

Kırşehir\'de Kaçak Alkol Operasyonu
12.03.2026 14:53
Polis, Kırşehir'de bir ikamette 20 litre etil alkol ve el yapımı içki ele geçirdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 20 litre etil alkol ile çeşitli miktarlarda el yapımı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 20 litre etil alkol, 2 litre el yapımı anason ve 3 litre el yapımı farklı markalarda alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak N.Y. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kırşehir, Polis

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika

15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
SON DAKİKA: Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
