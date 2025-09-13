Kırşehir'de Kaybolan Hayvanlar Bulundu - Son Dakika
Kırşehir'de Kaybolan Hayvanlar Bulundu

Kırşehir\'de Kaybolan Hayvanlar Bulundu
13.09.2025 18:58
Kaman'da kaybolan 18 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından yapılan çalışmalarla bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Meryemkaşı köyünde kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan M.K., küçükbaş hayvanlarının çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışması başlattı. Karadan yapılan çalışmaların yanı sıra dron ile havadan da destek verildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, köy yakınlarında bulunan kullanılmayan bir ağılda inceleme yapan ekipler, kayıp olduğu bildirilen 3 koç, 6 kuzu ve 9 koyun olmak üzere toplam 18 küçükbaş hayvanı sağ olarak buldu.

Hayvanlar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Yaşam, Kaman, Son Dakika

