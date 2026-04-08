Kırşehir\'de Kayıp Vatandaş İçin Arama Başlatıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kayıp ihbarı yapılan vatandaş için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Mucur ilçe nüfusuna kayıtlı R.D., hakkında kayıp ihbarında bulunuldu. AFAD ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 6 arama kurtarma personeli ile 40 jandarma personelinin görev aldı. JASAT ve AFAD ekiplerince kızılırmak hattı ve çevresindeki kritik bölgelerde saha çalışması başlatıldı. Kırşehir Valiliği yazılı açıklama yaparak çevre köylerde belirli aralıklarla anonslar yapıldığı, gelen ihbarların değerlendirildiği ve güvenlik kamerası incelemeleriyle saha verilerinin birlikte ele alındığını belirtti. - KIRŞEHİR