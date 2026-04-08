Kırşehir'de Kayıp Vatandaş İçin Arama Başlatıldı
08.04.2026 01:49
Kırşehir'de kayıp ihbarı yapılan R.D. için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kayıp ihbarı yapılan vatandaş için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Mucur ilçe nüfusuna kayıtlı R.D., hakkında kayıp ihbarında bulunuldu. AFAD ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 6 arama kurtarma personeli ile 40 jandarma personelinin görev aldı. JASAT ve AFAD ekiplerince kızılırmak hattı ve çevresindeki kritik bölgelerde saha çalışması başlatıldı. Kırşehir Valiliği yazılı açıklama yaparak çevre köylerde belirli aralıklarla anonslar yapıldığı, gelen ihbarların değerlendirildiği ve güvenlik kamerası incelemeleriyle saha verilerinin birlikte ele alındığını belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Kırşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, AFAD, Son Dakika

