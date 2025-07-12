Kırşehir\'de Otel Mühürlendi: Eksiklikler Gideriliyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk'e ait otel; Kültür ve Turizm Bakanlığı uyarısıyla Kırşehir Belediyesi tarafından turizm ve işletme belgesi iptali gerekçesiyle mühürlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde; otelin eksiklikleri bulunduğu belirtildi. Tespit edilen eksiklikler çerçevesinde yasal süreç işletildi ve otel geçici süreyle mühürlenerek faaliyetleri durduruldu. Otelin girişine 'Tadilattan dolayı kapalıyız' yazısı asılırken, işletme yetkililerinin eksiklikleri gidermek üzere çalışmalara başladığı görüldü.

Daha önce Cacabey Meydanı'nda yine Öztürk'ün başkanlığını yaptığı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ait bir işletme kaçak yapı gerekçesiyle yıkılmış, ardından aynı cadde üzerindeki bir işyerinin de yıkımı gerçekleştirilmişti. - KIRŞEHİR