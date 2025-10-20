Kırşehir'de Polis İntiharı - Son Dakika
Kırşehir'de Polis İntiharı

20.10.2025 22:17
Kırşehir'de bir polis memuru, evinde beylik tabancasıyla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da bir dönem yerel bir kanalda gazeteci olarak görev yaptığı öğrenilen ve daha sonra emniyet mensubu olarak Kırşehir'e atanan polis memuru A.D., dün akşam kendisine ikamette beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

KURTARILAMADI

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan polis memuru A.D., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan A.D.'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Aksaray'a gönderildi.

VALİLİK: ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlk keşif itibarıyla olayın şahsi nedenlerle gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Konuya ilişkin adli ve idari tahkikat çok yönlü olarak başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

23:24
