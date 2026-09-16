Kırşehir\'de polis operasyonunda 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından asayiş uygulamaları ve adli olaylara yönelik yapılan çalışmalarda silah, mühimmat, kesici aletler ile uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çiçekdağı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 şarjör ve 22 fişek, 2 kurusıkı tabanca, bunlara ait 2 şarjör ve toplam 130 fişek, 2 av tüfeği, 1 kasatura ve 2 kesici alet ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca 13 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar ve adli olaylar kapsamında E.E., A.T., O.D., H.A.K., D.E., R.H.İ., L.E., M.D., E.E. ve F.İ.K. isimli şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.