Kırşehir'de polis operasyonunda 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir'de polis operasyonunda 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Kırşehir\'de polis operasyonunda 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de polis ekiplerinin asayiş uygulamaları ve adli olaylara yönelik çalışmalarında 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, kesici aletler ile 13 kök Hint keneviri ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamalar kapsamında 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından asayiş uygulamaları ve adli olaylara yönelik yapılan çalışmalarda silah, mühimmat, kesici aletler ile uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çiçekdağı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 şarjör ve 22 fişek, 2 kurusıkı tabanca, bunlara ait 2 şarjör ve toplam 130 fişek, 2 av tüfeği, 1 kasatura ve 2 kesici alet ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca 13 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar ve adli olaylar kapsamında E.E., A.T., O.D., H.A.K., D.E., R.H.İ., L.E., M.D., E.E. ve F.İ.K. isimli şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kırşehir, Asayiş, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de polis operasyonunda 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu

14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
14:15
Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi Galatasaray’da ilk veda
Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 14:58:04. #7.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de polis operasyonunda 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement