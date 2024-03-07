Kırşehir'de sahte 'Forex Çetesi' çökertildi
KIRŞEHİR - Kırşehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırşehir merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Sahte sosyal medya ve web siteleri üzerinden 'Yatırım Kazancı' vaadiyle yapılan 'Ben kazandım, siz de kazanmak ister misiniz?' içerikli metinlerle sahte banka dekontları paylaşan, mağdurlarını sahte Forex sitelerine yönlendirerek milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı belirlenen çete çökertildi. 9 kişiye yönelik Mersin, Yalova, Batman'da yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.D., A.K., M.M., M.A.A., M.Y. ve S.B. tutuklandı.
Adliyeye çıkarılan H.K., V.S. ve Ş.O. hakkında ise adli kontrol şartları uygulandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırşehir'de sahte 'Forex Çetesi' çökertildi - Son Dakika
Amasya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak yollarla yurda getirilerek kayıt dışı olarak sevk edildiği tespit edilen 3 kilo külçe altın ele geçirildi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bir yolcu otobüsünde yapılan üst aramada zula şeklinde saklanmış 6 parça halinde toplamda 3 kilo altın bulundu. Gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 ve 2022 yıllarındaki büyük orman yangınlarının ardından yaklaşık 15 bin hektar alan zarar görmüş, milyonlarca ağaç yanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yanık alanlara bilgilendirme programı düzenlendi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda temizleme, teraslama, fidan dikimi ve doğal tohum atımı gibi faaliyetler gerçekleştirildi. Ayrıca, orman işçileri tarafından fidanların dipleri temizlenerek daha sağlıklı büyümeleri sağlanıyor. Yanık alanların imara açılması ise kesinlikle söz konusu değildir.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan bir otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü olan Ahmet Can hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir sürücü, bilinmeyen bir nedenle kendi aracını ateşe verdi. Otomobil yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Ocak-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan emniyet ve jandarma uygulamalarında toplam 57 milyon 599 bin 618 lira cezai işlem uygulandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 33 bin 411 araç kontrol edildi ve 4 bin 161 sürücüye ceza yazıldı. Aynı dönemde Alanya İlçe Jandarma Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda ise 53 bin 220 araç kontrol edildi ve 2 bin 583 sürücüye ceza uygulandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik ile yasa dışı yollardan kaçış hazırlığında olan 23 düzensiz göçmen yakalandı. Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 8'i çocuk toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 32 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 10 kurusıkı tabanca, 8 bin 128 uyuşturucu hap, 971,09 gram narkotik madde, 6 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 58 adli olaydan aranan 67 şüpheli yakalandı ve 12 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, 222 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı ve aranan 67 kişi ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 416 kişi yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel verileri ele geçirerek para karşılığında satmak isteyen şüphelileri yakaladı. Türkiye genelinde bin 750 kişiyi 2 milyon TL dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu ve 4 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, yasa dışı bahis suçuyla ilgili olarak da 9 şüpheliye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi ve şüphelilerin tamamı yakalandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Nusret Yalçın Karagöz isimli kişinin kendisinden haber alınamaması üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Polislerin eve girmesiyle Karagöz'ün hareketsiz bir şekilde bulunduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Karagöz'ün cenazesinin otopsi için Çanakkale'ye gönderildiğini açıkladı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ticari taksi, yol üzerinde uzanan köpeğin üzerinden geçerek hayvanın telef olmasına neden oldu. Şoföre idari para cezası uygulandı.
Burdur'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücü, araçlarıyla drift yaparken tespit edildi. Sürücülere toplamda 64 bin 466 lira ceza kesildi ve birinin ehliyetine el konuldu. Ayrıca sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?