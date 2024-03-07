Kırşehir'de sahte 'Forex Çetesi' çökertildi

Alanya'da Emniyet ve Jandarma Uygulamalarında 57 Milyon Lira Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Ocak-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan emniyet ve jandarma uygulamalarında toplam 57 milyon 599 bin 618 lira cezai işlem uygulandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 33 bin 411 araç kontrol edildi ve 4 bin 161 sürücüye ceza yazıldı. Aynı dönemde Alanya İlçe Jandarma Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda ise 53 bin 220 araç kontrol edildi ve 2 bin 583 sürücüye ceza uygulandı.