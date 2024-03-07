Kırşehir'de sahte 'Forex Çetesi' çökertildi - Son Dakika
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Kırşehir'de sahte 'Forex Çetesi' çökertildi

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Kırşehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırşehir merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Sahte sosyal medya ve web siteleri üzerinden 'Yatırım Kazancı' vaadiyle yapılan 'Ben kazandım, siz de kazanmak ister misiniz?' içerikli metinlerle sahte banka dekontları paylaşan, mağdurlarını sahte Forex sitelerine yönlendirerek milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı belirlenen çete çökertildi. 9 kişiye yönelik Mersin, Yalova, Batman'da yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.D., A.K., M.M., M.A.A., M.Y. ve S.B. tutuklandı. Adliyeye çıkarılan H.K., V.S. ve Ş.O. hakkında ise adli kontrol şartları uygulandı.

07.03.2024 18:04  Güncelleme: 18:05
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Kırşehir'de sahte 'Forex Çetesi' çökertildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırşehir merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Sahte sosyal medya ve web siteleri üzerinden 'Yatırım Kazancı' vaadiyle yapılan 'Ben kazandım, siz de kazanmak ister misiniz?' içerikli metinlerle sahte banka dekontları paylaşan, mağdurlarını sahte Forex sitelerine yönlendirerek milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı belirlenen çete çökertildi. 9 kişiye yönelik Mersin, Yalova, Batman'da yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.D., A.K., M.M., M.A.A., M.Y. ve S.B. tutuklandı.

Adliyeye çıkarılan H.K., V.S. ve Ş.O. hakkında ise adli kontrol şartları uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de sahte 'Forex Çetesi' çökertildi - Son Dakika

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