 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir'de saldırı sonucu yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de saldırı sonucu yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kırşehir'in Dedeli köyünde meydana gelen saldırıda yaralanan Veysel U., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda ayrıca Sultan T. ve oğlu Musa T. de yaralandı. Şüpheliler ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kırşehir\'de saldırı sonucu yaralanan şahıs hayatını kaybetti
31.12.2023 - 15:26,  Güncelleme: 15:29
Abone Ol

Kırşehir'de geçtigimiz günlerde 2 ayrı eve düzenlenen saldırıda yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 17 Aralık sabah saatlerinde Dedeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan T. (65) ile oğlu Musa T.'nin (45) yaşadığı eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edildi. Daha sonra aynı kişiler, köyde kahvehane işleten Veysel U.'nun yaşadığı eve de tüfekle saldırıda bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Veysel U., olaydan 14 gün sonra hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından araçla köyden kaçtığı belirlenen şüpheli Ö.G. ve D.U. jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Kırşehir, Aralık, Saldırı, Hastane, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de saldırı sonucu yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02
Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50
CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz 'Seçimler' deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı

Son Dakika
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50 CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 15:57:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de saldırı sonucu yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement