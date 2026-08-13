Kırşehir\'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Mucur ve Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada; çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 19 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 222 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, av tüfeklerine ait 7 kartuş, 5 kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancalara ait 5 şarjör ve 92 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca 1 bilye atar tabanca ile bu tabancaya ait 17 çelik bilyenin yanı sıra uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaylarla ilgili A.Y., K.G., A.S.S., A.A., S.D., A.Y., Y.C., T.M., S.D., K.G., A.S, N.Y., A.A., İ.E.G., V.K., İ.A.K., O.Ö., E.Ö. ve K.A. isimli şahıslar hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldı.