Kırşehir\'de ters yöndeki motosikletin otomobile çarptığı an kamerada, sürücü ayağa kalktı

Kırşehir'de ters yöndeki motosikletin otomobile çarptığı an kamerada, sürücü ayağa kalktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de ters yönde ilerleyen motosikletin tali yoldan ana yola çıkan otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kısa süre sonra ayağa kalktı.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de ters yönden gelen motosikletin tali yoldan çıkan otomobile çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.
Kaza, Terme Caddesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ters yönde ilerleyen motosiklet, tali yoldan ana yola çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu. Yerde kalan motosiklet sürücüsü, vatandaşların desteğiyle kısa süre sonra ayağa kalktı.
Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?