Kırşehir'de ters yöndeki motosikletin otomobile çarptığı an kamerada, sürücü ayağa kalktı - Son Dakika
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Kırşehir'de ters yöndeki motosikletin otomobile çarptığı an kamerada, sürücü ayağa kalktı

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Kırşehir\'de ters yöndeki motosikletin otomobile çarptığı an kamerada, sürücü ayağa kalktı
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Kırşehir'de ters yönde ilerleyen motosikletin tali yoldan ana yola çıkan otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kısa süre sonra ayağa kalktı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de ters yönden gelen motosikletin tali yoldan çıkan otomobile çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.

Kaza, Terme Caddesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ters yönde ilerleyen motosiklet, tali yoldan ana yola çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu. Yerde kalan motosiklet sürücüsü, vatandaşların desteğiyle kısa süre sonra ayağa kalktı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosiklet3. SayfaKırşehirGüvenlikOtomobilGüncelKazaSon Dakika

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