Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 823 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen G.T. (25) ve S.E.'yi (30) takibe aldı. Şüphelilerin sentetik hap sattığını belirleyen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Dedektör köpeğiyle yapılan aramada evde 33 kutu içinde toplam bin 823 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda G.T. ve S.E. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRŞEHİR