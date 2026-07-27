Kırşehir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kırşehir Emniyet müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama, denetim ve adli olaylara yönelik çalışmalarda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yunus Timlerince yürütülen çalışmalarda; 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 av bıçağı, 1 sustalı bıçak, 146 tabanca fişeği, 75 av tüfeği kartuşu, 64,25 gram sentetik uyuşturucu, 145 sentetik hap ele geçirildi.
Olaylarla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.
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