Kırşehir\'de Yasadışı Bahis Operasyonu

Kırşehir'de yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı bahis suçuna ilişkin sosyal medya ve finansal incelemeler sonucunda başlatılan soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analiz raporları ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında Kırşehir, Kırıkkale ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 7 cep telefonu, 3 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 SD kart ve 1 tablet ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan 3 milyon 801 bin 374 lira 5 kuruş, 1 araç ile yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerindeki 1 taşınmaza Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden C.K., K.Y. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Y.D. adlı şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - KIRŞEHİR