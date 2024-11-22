Kırşehir\'deki Çiftin Öldürülmesi Olayında İddia Üzerine Soruşturma İzni Verildi

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Kırşehir'de 2022 yılında genç çiftin elleri ters kelepçelenip öldürülerek cesetlerinin Kızılırmak Nehri kıyısına atılması olayında ihmalleri bulunduğu iddia edilen belediye yetkilileri hakkında Danıştay 1. Dairesi soruşturma izni verdi.

Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (18) çiftinin öldürülmesi olayında sanık belediye güvenlik görevlileri Şefik E. (36) ile Sami A.'nın (33) 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından Hasan Aydoğan'ın avukatı Mehmet Ali Alan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2 yardımcısı ve 3 belediye personeli hakkında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlık müfettişlerinin incelemesi sonucu belediyenin herhangi bir ihmali olmadığı yönünde rapor hazırlandı. Avukat Alan'ın itirazı sonrası Danıştay 1. Daire Başkanlığı söz konusu kişiler hakkında soruşturma izni verilmesine karar vererek, dosyayı Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi'nde 25 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, belediye güvenlik görevlisi Şefik E. ve Sami A. kendilerini polis olarak tanıtarak Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i araçlarından indirerek genç çiftin ellerini ters kelepçeleyip, öldürdükten sonra cesetlerini Kızılırmak Nehri kıyısına atmıştı. - KIRŞEHİR