Kırşehir Ticaret İl Müdürü Ekmek Fiyatlarındaki Fahiş Artışa Denetim Yaptı

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Kırşehir'de son dönemde ekmeğe zam geleceği yönünde söylemler ve bazı esnafların fahiş fiyat uygulamaları karşısında Ticaret İl Müdürü sivil kıyafetle ekmek alıp denetim yaptı.

Vatandaşlar arasında büyük tepki toplayan zam söylentisi üzerine Kırşehir Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, duruma müdahale etmek amacıyla sivil kıyafetlerle denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında, fırsatçılık yaparak ekmek fiyatlarında haksız kazanç sağlamaya çalışan esnaflar tespit edildi. Müdürlük, bu esnaflara gerekli cezai işlemleri uygulayarak, halkın mağduriyetinin önüne geçmeye çalıştı.

Kırşehir Ticaret İl Müdürü'nün bu kararlı tutumu şehirde takdirle karşılandı. Müdürlük, denetimlerin artarak devam edeceğini ve fırsatçılara göz açtırılmayacağını belirtti. - KIRŞEHİR