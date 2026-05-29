Kırşehir ve Nevşehir\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Polis ekipleri tarafından Kırşehir ve Nevşehir'de yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 3 kişi yakalandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. MASAK'tan alınan raporlar doğrultusunda gerçekleştirilen soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde, 3 şüphelinin hesap hareketlerinde toplam 160 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında Kırşehir ve Nevşehir illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda F.D., M.A. ve N.D. yakalandı.

Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR